أبرز عناوين الصحف السودانية الرياضية الصادرة اليوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019م

التاريخ: 07-أبريل-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون * الهلال ينازل الليتوال في صراع الكبار * تأمين تام وأوامر مشددة للخطوط الخلفية والشعلة أومبوبو يقودان المقدمة الهجومية * الكوكي يحاضر اللاعبين ويؤكد الجاهزية والفرنسي يعلن التحدي في المباراة المصيرية * اجتماع طارئ لمجلس المريخ اليوم Advertisements * المسابقات تسحب قرعة (النخبة) اليوم .. ومحاولات لتعديل موعد مباراة الهلال وأسود الجبال صحيفة الصدى * أفريقيا الوسطى تدفع بعرض رسمي للزلفاني لتدريب منتخبها * الهلال يحل ضيفاً على اللتوال في أشرس نزال بسوسة اليوم * مدثر خيري يرد على رئيس التحرير ويكشف عدم تمثيله للاتحاد في كاس الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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