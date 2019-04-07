تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الإنتباهة * الحكومة: التعامل مع المظاهرات تم بعقلانية واتزان * وزير الإعلام: تفاهمات مع حركتي جبريل وعبد العزيز الحلو صحيفة السوداني * احتجاجات واسعة تصل القيادة العامة * * هارون يدعو للتحلي بالحكمة حتى لا تنزلق البلاد لدائرة العنف * الشرطة: وفاة مواطن خلال أعمال شغب بأم درمان صحيفة الصيحة * متظاهرون يطردون مبارك الفاضل من أمام القيادة * الشرطة: وفاة شخص وإصابات وسط المواطنين والشرطة بأم درمان * الحكومة: الدم السوداني أغلى ما يجب الحفاظ عليه صحيفة المجهر * وزير الإعلام: القوات النظامية تعاملت بروح وطنية مع المتظاهرين أمام القيادة العامة * الشرطة تعلن عن وفاة أحد المواطنين في الإحتجاجات والمكتب القيادي لـ(الوطني)يعقد إجتماعاً طارئاً Advertisements صحيفة أخبار اليوم * الناطق الرسمي يشيد بتعامل القوات النظامية مع المتظاهرين أمام القيادة العامة وينفي اقتحام بيت الضيافة ويكذب شائعة الإجازة إسبوع * المكتب القيادي للوطني يشيد بالقيادة السياسية ومنسوبي الأجهزة الأمنية لتعاملهم بحكمة مع المتظاهرين صحيفة الدار * على غير المتوقع: مسيرات هادرة تصل القيادة العامة * الناطق الرسمي باسم الحكومة يشيد بالروح الوطنية التي تعاملت بها القوات النظامية مع المواطنين * وزير الإعلام ينفي إعلام عطلة خلال هذا الإسبوع * الشرطة تعلن وفاة أحد المحتجين بأم درمان * صحيفة الرأي العام * الحكومة تشيد بتعامل القوات النظامية مع المواطنين أمام القيادة العامة * وزير الإعلام ينفي إعلان عطلة خلال الإسبوع .. هارون: الحكمة مطلوبة لتجنب أي انفلات أمني صحيفة مصادر * وزير الإعلام: القوات المسلحة تعاملت بـ(الروح الوطنية) مع المتظاهرين * الإسلامي عثمان عبد الوهاب يكشف معلومات لأول مرة عن انتفاضة أبريل الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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