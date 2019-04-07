الناطق الرسمي يشيد بتعامل القوات النظامية مع المتظاهرين امام القيادة العامة وينفي اقتحام بيت الضيافة ويكذب شائعة الاجازة اسبوع.

المكتب القيادي للوطني يشيد بالقيادة السياسية ومنسوبي الاجهزة الامنية لتعاملهم بحكمة مع المتظاهرين.

الشرطة: وفاة مواطن واصابة مواطنين ومنسوبين للشرطة في احتجاجات بام درمان.

الدار على غير المتوقع: مسيرات هادرة تصل القيادة العامة

الناطق الرسمي باسم الحكومة يشيد بالروح الوطنية التي تعاملت بها القوات النظامية مع المواطنين

وزير الإعلام ينفي إعلام عطلة خلال هذا الإسبوع

الشرطة تعلن وفاة أحد المحتجين بأم درمان الرأي العام الحكومة تشيد بتعامل القوات النظامية مع المواطنين أمام القيادة العامة

وزير الإعلام ينفي إعلان عطلة خلال الإسبوع .. هارون: الحكمة مطلوبة لتجنب أي انفلات أمني مصادر وزير الإعلام: القوات المسلحة تعاملت بـ(الروح الوطنية) مع المتظاهرينصحيفة الإنتباهة

الحكومة: التعامل مع المظاهرات تم بعقلانية واتزان

وزير الإعلام: تفاهمات مع حركتي جبريل وعبد العزيز الحلو Advertisements السوداني احتجاجات واسعة تصل القيادة العامة

هارون يدعو للتحلي بالحكمة حتى لا تنزلق البلاد لدائرة العنف

الشرطة: وفاة مواطن خلال أعمال شغب بأم درمان الصيحة متظاهرون يطردون مبارك الفاضل من أمام القيادة

الشرطة: وفاة شخص وإصابات وسط المواطنين والشرطة بأم درمان

الحكومة: الدم السوداني أغلى ما يجب الحفاظ عليه المجهر وزير الإعلام: القوات النظامية تعاملت بروح وطنية مع المتظاهرين أمام القيادة العامة

الشرطة تعلن عن وفاة أحد المواطنين في الإحتجاجات والمكتب القيادي لـ(الوطني)يعقد إجتماعاً طارئاً.

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الاحد 07 أبريل 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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