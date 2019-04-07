وفاة شاب في مظاهرات أم درمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد الناطق باسم الشرطة اللواء شرطة د.هاشم على عبد الرحيم تعامل الشرطة وفقا للقانون مع عدد من التجمعات وصفتها بغير المشروعة بالعاصمة وعدد من الولايات.

وقال في تصريح صحفي مساء اليوم، إن مضابط الشرطة سجلت بلاغا بوفاة أحد المواطنين خلال أعمال شغب بشارع الأربعين بامدرمان الى جانب بلاغات اخرى بإصابة عدد من المواطنين ورجال الشرطة فيما لم تسجل مضابط الشرطة اية خسائر فى الممتلكات. المادة السابقة أحمد هارون يدعو عضوية الوطني للحفاظ على أمن الوطن وإستقراره المقالة القادمة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 7 ابريل 2019 م

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