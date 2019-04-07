اعلان حظر تجوال بالخرطوم واستمرار المظاهرات

أعلنت القوات المسلحة السودانية عن حظر للتجوال بالعاصمة الخرطوم يبدأ منذ الثانية صباحاً بالمقابل اعتصام المتظاهرين امام مباني القيادة العامة وقضوا ليلة السبت هناك واعلن تجمع المهنيين السودانين عن استمرار الإعتصام حتى سقوط النظام

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