رئيس مجلس سلام حركات دارفور يقول إن عهد تغيير السُّلطة بالسلاح ولى

أكد رئيس مجلس حركات سلام دارفور، عضو البرلمان، آدم علي شوقار، أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لحل قضايا السودان اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

وأشار شوقار في تصريح طبقا(لسونا)، إلى ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واعتبرها الضامن للإصلاح السياسي وغيرها لما اشتمل عليه من قضايا الحوار، مطالباً القوي السياسية بالتأسيس لدستور دائم وفقا لمخرجات الحوار الوطني، داعياً الممانعين للحوار بتحكيم صوت العقل والركون للحوار قائلا: إن "المناخ ملائم الآن لعودة الناس وانخراطها في الحوار " "مؤكداً بأن عهد الوصول للسلطة عبر السلاح قد ولى، لافتاً الي انهم لا يزالون متمسكين بالقضايا التى من اجلها رفعوا السلاح يوماً.