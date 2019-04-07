الخليج 365: صحيفة قوون * الهلال ينازل الليتوال في صراع الكبار * تأمين تام وأوامر مشددة للخطوط الخلفية والشعلة أومبوبو يقودان المقدمة الهجومية * الكوكي يحاضر اللاعبين ويؤكد الجاهزية والفرنسي يعلن التحدي في المباراة المصيرية * اجتماع طارئ لمجلس المريخ اليوم * المسابقات تسحب قرعة (النخبة) اليوم .. ومحاولات لتعديل موعد مباراة الهلال وأسود الجبال Advertisements صحيفة الصدى * أفريقيا الوسطى تدفع بعرض رسمي للزلفاني لتدريب منتخبها * الهلال يحل ضيفاً على اللتوال في أشرس نزال بسوسة اليوم * مدثر خيري يرد على رئيس التحرير ويكشف عدم تمثيله للاتحاد في كاس صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة

– فى ذهاب ربع نهائي الكونفدراليه هلال السودان يواجه الليتوال فى اصعب امتحان

-الكاردينال يرفع همة الابطال ، تشكيله انتحاريه للازرق ، ورهان على خط الهجوم

-الكوكى : مهمتنا ليست مستحيله ، سنبقى على حظوظنا ، لومير : نواجه منافس من العيار الثقيل

-الانديه تترقب قرعتى النخبه والتحدى ، الزلفانى يهدد المريخ بعروض جديده ، وخسارة تاريخيه للاهلى المصرى

-وسط روح معنويه عاليه الهلال يختتم مناوراته تحت زخات المطر تاهبا للنجم

-المنظمه تفرض على الهلال خوض مباراة كادوقلى يوم وصوله

-الجنرال : ثقتنا كبيره فى اللاعبين وسنلعب للانتصار

-الهبا النزال بتصريحات ساخنه ، الكوكى ولومير يصفان المواجهه بالصعبه ويستهدفان

-الغربال يقابل الطبيب من جديد اليوم

-اكتمال كافه الترتيبات لاجراء قرعه الممتاز بالاحد فى صالة دينار

-فى الندوة الصحفيه امس الكوكى : مهمتنا امام النجم الساحلى ليست مستحيله وسنبقى على حظوظنا ، لومير :المباراة صعبه ونواجه منافس من العيار الثقيل ، لومير يطلب بتوخى الحذر امام الهلال

-جمعه جينارو : نواجه فريق قوى ونخطط للخروج بنتيجه ايجابيه

-حارس النجم مكرم : مواجهة الهلال صعبه

-مدرب الهلال الاسبق يقلب اوراق الليتوال ، حجازى : رباعى دفاع النجم ليسو بالتميز الذى يجعلهم قادرين على ايقاف هجوم الهلال .التونسي يفتقد للهجوم الضارب الذى يترجم الفرص المتاحه لاهداف حاسمه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 7 ابريل 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.