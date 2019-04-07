أحمد هارون يدعو عضوية الوطني للحفاظ على أمن الوطن وإستقراره

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شدد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني في إجتماعه الطارئ للوقوف على تطورات الاوضاع بالبلاد، على ضرورة التعامل بحكمة مع الأحداث الراهنة والإحتجاجات أكثر من أي وقت مضي لتجنيب البلاد أي انزلاق وإنفلات أمني وإتساع دائرة العنف والتوتر المجتمعي.

وقال رئيس المؤتمر الوطني المفوض أحمد هارون في تصريحات صحفية عقب إجتماع المكتب القيادي للحزب مساء “السبت”، إن المكتب القيادي في إجتماعه للتداول بشأن تطورات الموقف السياسي بالخرطوم بعد نقاش عميق ومستفيض يؤكد إشادته بالقيادة السياسية وقادة كل منسوبي الأجهزة الأمنية لتعاملهم بحكمة عالية تجاه الحشود التي تمت اليوم.

وشدد هارون على أن التغيير الوحيد والآمن هو إنتخابات متوافق على شروطها الإجرائية والموضوعية للحفاظ على الوطن، وقال “في هذا السياق نؤكد تمسكنا بالحوار والتغيير على النحو الذي ذكرناه كطريق إستراتيجي للمؤتمر الوطني وكل قوي الحوار الوطني”.

ودعا عضوية الوطني على إمتداد السودان وكل القوي الوطنية وقاطاعات الشعب السودان للحفاظ على أمن الوطن وإستقراره والتحلي بأعلى درجات اليقظة والتأكيد على تمسكهم بالحوار كطريق وحيد لتجاوز الراهن السياسي.

وقطع بأن أمن الوطن وإستقراره قيمة يجب أن يحافظ عليها الجميع.