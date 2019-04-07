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الحكومة تنفي الحديث عن اقتحام بيت الضيافة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى وزير الإعلام والاتصالات الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن إسماعيل الأخبار المنتشرة في وسائط التواصل عن اقتحام لبيت الضيافة، وعد ذلك من باب الإثارة والتعبئة لا غير.

وقال الوزير في تصريح صحفي (السبت) إنه رغم التعبئة العالية والشحن الكبير الذي قامت به المعارضة مستغلة رمزية ذكرى ٦ ابريل إلا أن منهج الأجهزة الحكومية وجد ارتياحاً واحتراماً من قبل المواطنين، مؤكداً أن الدم السوداني هو أغلى ما يجب أن نحافظ عليه، داعياً الأطراف السياسية الأخرى العمل على ذلك وتقليل حدة الاستقطاب.

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وأثنى الناطق الرسمي على الروح الوطنية التي تعاملت بها القوات النظامية المختلفة مع المتظاهرين الذين تجمعوا قبالة القيادة العامة بالخرطوم ظهر وعصر اليوم.

وأكد حسن إسماعيل تمسك الحكومة بنهج الحوار وألا سبيل لمنهج غيره.

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