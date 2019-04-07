المعارضة تكسب الرهان

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

وسط حالة من الترقب انتظر السودانيون وغيرهم من المهتمين بشأنهم قدوم السبت الموعود المصادف للسادس من أبريل (يوم النصر والتحرير ) الذي اعتبرته المعارضة نبراسا يضيي لها الطريق في هدفها اجبار الرئيس البشير على التنحي ومغادرة الكرسي ، وقد رأت الحكومة ان الدعوة تشكل تحديا لها واختبارا حقيقيا لقياس قوة المعارضة وتاثيرها في الشارع فهي أن نجحت في إخراج مسيرة مليونية تنادي برحيل البشير فهذا ابلغ استفتاء على سقوط شرعيته وابطال لادعاء الحكومة امتلاكها السند الشعبي ، وكانت الحكومة خائفة من قدوم هذه اللحظة خاصة وأن الموكب سيكون تحت سمع وبصر العالم أجمع في زمن أصبح من الصعب ان لم يكن محالا حجب المعلومة ومنع انتشارها لذا تحسبت جيدا لتقليل عدد المتظاهرين وعدم استطاعتهم التجمع في مكان واحد فوضعت عشرات المتاريس وأغلقت الطرق المؤدية للقيادة العامة من كل الاتجاهات خوفا من تمكن الجماهير من الوصول إليها ومناشدة الجيش من أمام داره لينحاز لهم في ذكرى انحياز الجيش للشعب في انتفاضة رجب ابريل والاطاحة بالرئيس نميري صباح السادس من أبريل في العام 1985.

قالت اخبار الخرطوم أن القوات الأمنية انتشرت بكثافة منذ الفجر واحكمت إغلاق بعض الطرقات التي سيسلكها المحتجون وتحول السوق العربي الى ثكنة عسكرية وتم إفراغ موقف جاكسون من الناس والسيارات بحسب مشاهدات الكثيرين ، وشاع بين الناس خبر إغلاق بعض الجسور المؤدية إلى الخرطوم وبالذات من مدينة امدرمان – ولا ندري صحة هذه المعلومة من عدمها – وباقتراب ساعة التجمهر كثرت تحركات القوات الأمنية جيئة وذهابا من والى القيادة العامة والقصر الجمهوري ورئاسة الأمن والمخابرات والمجلس الوطني ولم تحدث احتكاكات بين الجماهير والقوات الأمنية فقط اطلاقات متفرقة زمانا ومكانا للغاز المسيل للدموع الى ان وصلت الجموع لمقصدها ووقفت امام بوابات القيادة العامة وهي تحيي الجيش الذي انتشر حول القيادة وفي محيطها لكن لم تتم اي مناوشات بينه والمحتجين بل إنهم عبروا من أمامه دون أن يعترضهم أو يرجعهم وقد ذكر شهود عيان ان تلاحما حدث اكثر من مرة بين الجمهور وجنود من الجيش وان الطرفين احتفيا ببعضهما بل قيل إن جنودا من الجيش وزعوا الماء على المحتجين وكان مشهدا مؤثرا اداء مئات المحتجين – ان لم نقل آلاف – صلاة العصر جماعة أمام مبني القيادة العامة والجيش يحرسهم مما عمق الاحساس باطمئنان الطرفين لبعضهما ،

وقال شهود عيان ان المواكب التي خرجت السبت تعتبر الأكبر منذ بدء الإحتجاجات في 19 ديسمبر 2018.

ومساء كثرت الأنباء وتسارع ورودها عن تأييد بعض القيادات والرتب الوسيطة في الجيش للحراك الثوري وصغطهم على القيادة حتي تجبر الرئيس على التنحي ، وفي هذا الجو تكثر الاشاعات طبعا ويصعب تمييز الحقيقة من الإشاعة لكن حتما لاخلاف بين الجميع في أن المعارضة نجحت في تحدي الحكومة وكسبت الرهان ووفت بوعدها بأن تخرج مسيرة مليونية تنادي برحيل البشير وقد فعلت ويلزم على الحكومة وانصارها أن ينظروا للاحتجاجات بشكل مختلف والا فإنهم سيظلون يخدعون أنفسهم ولن ينفعهم انتباههم بعد فوات الأوان.