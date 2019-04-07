الاجندة الخارجية تمزق ليبيا .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فوق صفيح ساخن تعيش ليبيا هذه الأيام وقد ازدادت اضطرابا على اضطرابها وتوترا على توترها ، ويسيطر القلق على الكثيرين داخل وخارج ليبيا من اشتداد الصراع المسلح بين الفرقاء الليبيين ودخول المعارك الى المدن خاصة العاصمة طرابلس التي تعاني منذ فترة – حالها حال عدد من المدن والبلدات الليبية – من تقاتل الليبيين في مابينهم ودخول عدد من الأطراف الإقليمية والدولية علي خط الأزمة وتشابك مصالح بعض القوى – كبرى وصغرى محلية ودولية – على الساحة الليبية ، والمواطن الليبي المسكين هو الذي يدفع ثمن هذا الصراع العبثي في هذا البلد العربي الافريقي الهام الغني بثرواته الفقير الى حكمة أبنائه ووعيهم لما يراد بهم.

منذ سقوط العقيد القذافي ومقتله والامور غير مرتبة بڜكل تام إذ تتقاسم البلد حكومتان تحظيان بسند شعبي متفاوت مع دعم دولي يعكس اتخاذ البعض ليبيا ساحة لصراعاتهم وتصفية حساباتهم متخذين من الليبيين ادوات لصراعهم بكل أسف .

تسيطر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا على غرب ليبيا وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها وهي بزعامة رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد فايز السراج وتحظى بدعم واعتراف دولي ، وهي أقرب إلى الاخوان المسلمين وحلفاءهم وتحظي بعلاقات خاصة مع الدوحة والخرطوم وأنقرة ، والطرف الآخر برئاسة الجنرال حفتر الذي يرتبط بعلاقات خاصة مع الإمارات ويحظى بدعم سيف الاسلام القذافي ويتحالف مع البرلمان الليبي الغير معترف به إقليميا أو دوليا وهو الذي يحكم الشرق الليبي من مدينة طبرق .

اللواء حفتر بادر بشن الهجوم ولكن اندفاعاته لم تحقق له المراد وقد تضاربت الروايات والتقارير حول الوضع الميداني مما جعل الصورة ليست واضحة بشكل كامل وبالتالي فالقراءة للحدث وتحليله ليست دقيقة بشكل كامل .

خليفة حفتر الذي يحظى بعلاقة خاصة مع الإمارات ومصر الى حد ما يعتبر عند الكثيرين أحد ادوات الصراع الجهوي القديم المتجدد في ليبيا (شرقي – غربي) ، ولكن كثيرون يرون الطرفين ادوات لصراع قطري اماراتي من جهة وتراشق فرنسي ايطالي من جهة أخرى إذ أن الفرنسيون أقرب إلى حفتر بينما تؤيد إيطاليا بشكل واضح حكومة السراح ، ويتحدث البعض عن دور سعودي بارز في الصراع الليبي فخليفة حفتر رجع من زيارة للرياض بعد أن التقي العاهل السعودي ومباشرة تم التصعيد وشن الهجوم المفاجئ مما يجعل الكثيرين يجزمون بأن الكل يتصارعون في ليبيا .

وكان حفتر قد أعلن عزمه الخميس على تطهير طرابلس من الجماعات الإرهابية بحسب قوله وبدأت قواته التقدم نحو المدينة ونشب الصراع والاشتباك حول العاصمة ،وصرح الناطق باسمه ان قواتهم تتقدم بنجاح نحو طرابلس وسيطرت على مطارها بالكامل والعملية لن تتوقف ،

وقال إن حفتر أكد لغوتيريش أن عملية طرابلس ستستمر حتى اجتثاث الميليشيات .

من جهته قال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في كلمة متلفزة مساء السبت إن المشير خليفة حفتر انقلب على الاتفاق السياسي وأعلن الحرب على المدن الليبية والعاصمة طرابلس.

وأضاف السراج في كلمته أن “انقلاب حفتر على الاتفاق السياسي دعانا إلى إصدار أوامر لحماية مدنية الدولة، معلنا النفير العام للمواجهة.

وأكد السراج أنه سيحاسب كل الأطراف التي شاركت في الهجوم على طرابلس وسيقدمها إلى القضاء الليبي والدولي.

ومن موقع المراقب نقول يجب على الليبيين أن يعوا حجم المخاطر التي تحدق بهم وان يعلموا أن الشعب الليبي هو المتضرر الأول وان الذين يصطرعون على أرضهم ليسوا حريصين على ليبيا ومواطنيها .