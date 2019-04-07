شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بالامس رفض شيخ الطريقة البرهانية حضور البشير للحولية السنوية ، واخبر مندوبيه انه لا يستطيع استقبال اشخاص اياديهم ملطخة بدماء الشهداء الابرياء ، ولا يريد تلويث احتفالهم السنوي باي مشاركات حكومية.

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الخبر أعلاه تداوله بعض الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ، ولو صح الخبر فإن هذا يعتبر هزيمة كبرى للحكومة وللرئيس شخصيا إذ أن رفض جهة ما – بغض النظر عن وصفها وتحديدها – لاستقبال الرئيس وهو في السلطة تعتبر اسقاطا لشرعيته عند هذه الجهة ومناصروها أو اتباعها فكيف ان كانت جماعة كبيرة وهامة كالطريقة البرهانية التي يعتبر اتباعها بالالاف وينتشرون داخل وخارج البلد ؟

ان رفض شيخ الطريقة البرهانية استقبال الرئيس البشير في حوليتهم واعتبار يديه ملطخة بدماء الأبرياء استفتاء حقيقي خسر فيه الرئيس تأييد قطاع واسع من الجمهور ولن يستعيد ثقتهم فيه بسهولة وربما لن يستعيدها مطلقا .

قبل فترة رفض خليفة الشيخ الجعلي بكدباس المشاركة في استقبال الرئيس البشير في الدامر كما رفض أن يستقبله في مسيده بكدباس ، وقال إن السلطة القاتلة لشعبها لامكان لها في المسيد وان الشيخ لن يشارك في استقبال رئيس سلطة تقتل المتظاهرين السلميين ، ولكن الفرق بين موقفي الشيخ الجعلي وشيخ الطريقة البرهانية أن الأخير اتخذ قراره والرئيس قد قال كلمته بأنه يقف على مستوى واحد من الجميع وبعد إعلان حالة الطوارئ مما يجعله موقفا اقوى من موقف الشيخ الجعلي الذي قال كلمته يومها والرئيس على رأس حزب المؤتمر الوطني .

الرئيس البشير يتلقي الصفعة الصوفية الثانية وهي الاقوى فما الذي يمكن أن تسفر عنه هذه المواقف.