زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية الى دولة جنوب السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وزارة الخارجية، عن زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية، عمر البشير، لعاصمة دولة جنوب السودان “جوبا”، نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة القضايا الثنائية بين البلدين، بجانب متابعة سير اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الفرقاء الجنوبيين.

وتأتي الزيارة في أعقاب دعوة رسمية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إلى الرئيس البشير، نقلها له مستشاره الأمني توت قلواك خلال زيارته للخرطوم مؤخراً.

Advertisements

وقال مصدر دبلوماسي مطلع بوزارة الخارجية، لـ (المركز السوداني للخدمات الصحفية) السبت، إن اللقاء يناقش القضايا الثنائية بين البلدين، بجانب متابعة سير تنفيذ اتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها بالخرطوم بين الأطراف بجنوب السودان، ومبادرة الرئيس سلفاكير لحث الحركة الشعبية قطاع الشمال بالتفاوض مع حكومة الخرطوم.

االخرطوم : الصيحة الآن