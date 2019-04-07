الثوار في مسجد جامعة الخرطوم “معقل الإسلاميين”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

للمرة الأولى منذ مجئ الإنقاذ في 1989، تصلي أعداد كبيرة تمثل الطيف السياسي المتنوع في مسجد جامعة الخرطوم، الذي ظل قلعة مغلقة للطلاب الإسلاميين ووحداتهم الجهادية.

وصلى الثوار العصر ليوم السبت السادس من أبريل 2019 في مسجد الجامعة، وخاطبهم ممثل تجمع المهنيين عقب الصلاة وطالبهم بالبقاء والإعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة.

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وأدار طلاب الحركة الطلابية منذ إستيلاء الجبهة الإلامية على السلطة في 1989، كل معاركهم من داخل الوحدة الجهادية بحرم المسجد الذي كان مخزناً للسلاح وسيخ الطلاب الإسلاميين ومكاناً لتجمعهم وتجيشهم لضرب الطلاب.

وفرض الرئيس البشير حالة الطوارئ بالبلاد يوم الجمعة 22 فبراير 2019، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات في محاولة لتدارك الأوضاع الاقتصادية وإفساح المجال مع التسوية السياسية.

وإنطلقت مظاهرات بعطبرة – شمالي السودان في 19 ديسمبر الماضي رافضة للوضع الإقتصادي ونقص الخبز والسيولة والوقود، لكن مطالبتها تطورت إلى اسقاط النظام، وأدت المظاهرات في كل مدن البلاد – حسب حزب الأمة – إلى مقتل (50) شخصاً وإعتقال وإصابة الآلاف.