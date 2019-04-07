قائد المنطقة الغربية بالجيش الليبى: ندافع عن قضية شعب ونسعى لاستقرار البلاد

قال قائد غرفة عمليات المنطقة الغربية فى الجيش الليبى اللواء عبدالسلام الحاسى، إننا ندافع عن قضية الشعب الليبى ونسعى لاستقرار بلادنا.

وأضاف الحاسى، فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز" عربية، مساء السبت: "إننا نواجه جماعات من تنظيم القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابى"، وتابع: "لدينا تواصل مع العديد من التشكيلات المسلحة وهى بانتظار دخولنا العاصمة طرابلس".

كان الجيش الوطنى الليبى، أعلن فى وقت سابق إطلاق عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، بعد أن سيطرت قواته على مدينتى صرمان وغريان.

وأمر قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، قوات الجيش بالتقدم تجاه العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم من الإعلان عن عملية غرب البلاد للقضاء على الإرهاب.