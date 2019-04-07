الشرطة: قتيل واصابات في الاحتجاجات بالخرطوم

أكدت الشرطة السودانية؛ مقتل مواطن واصابة العشرات اليوم السبت في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم.
وقال المتحدث باسم الشرطة؛ هاشم على عبد الرحيم؛ ان مضابط
الشرطة سجلت بلاغا بحالة وفاة شخص؛ وإصابات وسط المواطنيين ورجال الشرطة؛ ولاتوجد خسائر فى الممتلكات.
واضاف في بيان ان الشرطة نشرت قواتها وفقا للخطة الاحترازية لمواجهة أية تفلتات أو اعتداء على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة قد تحدث خلال الحشد الذى دعت له جهات معارضة.
وقال هاشم ان الشرطة تعاملت وفقا للقانون مع عدد من التجمعات الغير مشروعة بالعاصمة وعدد من الولايات.
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