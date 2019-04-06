عشرات الالاف يعتصمون امام قيادة الجيش السوداني والمعارضة تطالب بتسليم السلطة

قرر الآلاف من المتظاهرين المحتشدين أمام القيادة العامة للجيش السوداني بوسط العاصمة الخرطوم الدخول في اعتصام مفتوح حتى رحيل الرئيس عمر البشير؛ ولايزال المئات من المتظاهرين يتوافدون الى مكان الاعتصام.

ودعا تجمع المهنيين السودانين والقوى المعارضة في بيان اليوم السبت الجميع الى الإعتصام دون تراجع حتى سقوط النظام.

كما دعا القوات المسلحة الى الإنحياز لإرادة الشعب ودعم عملية تسليم السلطة مباشرةً إلى حكومةٍ انتقالية مدنية وفق ما نص عليه إعلان الحرية والتغيير.

وأضاف البيان إن قطاعات كبيرة من بنات وأبناء الشعب السوداني تحتشد الآن أمام قلعتكم بالقيادة العامة وهم تحت حمايتكم ومسؤوليتكم من أجل مواصلة الاعتصام حتى تحقُّق مطالبهم المشروعة.

وأعلن مجلس الوزاء عطلة رسمية في البلاد تبدأ غدا الاحد وحتى الخميس؛ وبرر ذلك بالاوضاع الامنية التي تمر بها البلاد.

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ومن جانبه قال وزير الاعلام؛ المتحدث الرسمى بإسم الحكومة؛ حسن إسماعيل؛ أنه رغم التعبئة العالية التي قامت بها المعارضة مستغلة رمزية ذكرى ٦ ابريل الا أن منهج الاجهزة الحكومية وجد ارتياحا واحتراما من قبل المواطنين.

وأكد إسماعيل تمسك الحكومة بنهج الحوار ولاسبيل لمنهج غيره؛ ونفى وجود إعتصامات واقتحام لبيت الضيافة.

وكانت قوى المعارضة التي تقود الحراك الشعبي في مواجهة الرئيس عمر البشير؛ دعت اليوم الى مسيرة مليونية؛ أمام القيادة القوات المسلحة السودانية .

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في التاسع من ديسمبر الماضي خرج آلاف من السودانيين في مدن البلاد يطالبون بتنحي الرئيس السوداني؛ وسقط خلال المواجهات عشرات القتلى ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين.