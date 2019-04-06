الشرطة تفرق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع

أطلقت قوات الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق آلاف المتظاهرين امام القيادة العامة. ورفض المتظاهرين مغادرة محيط القيادة العامة؛ واصيب العشرات بحالات اختناق.

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