إنطلاقة استعدادات اولمبي السودان لمواجهة نيجيريا  

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف اتحاد كرة القدم السوداني، اليوم الجمعة، عن برنامج إعداد المنتخب الأولمبي، لمواجهة نظيره النيجيري في يونيو/حزيران المقبل، لحساب المرحلة الأخيرة من تصفيات بطولة إفريقيا (تحت 23 عامًا).
واعتمدت لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد، خوض المنتخب لأول مرحلة إعدادية، بتجميعه خلال أيام 8 و9 و10 أبريل/نيسان الجاري، وإجراء 3 تدريبات صباحية، بملعب أكاديمية تقانة كرة القدم.
وبعدها سيغادر المدير الفني الكرواتي، لوجاورشيتش، إلى بلاده لقضاء إجازة مدتها شهر كامل، ليعود يوم 11 مايو/آيار المقبل، ويشرف على التجمع الثاني للمنتخب، لمدة يومين، قبل يوم 20 من نفس الشهر.
وحدد الاتحاد السوداني الفترة (20-31 مايو/آيار) لخوض معسكر خارجي، بكينيا أو رواندا، ثم العودة للسودان لمواجهة المنتخب الكيني، قبل نهاية الأسبوع الأول من يونيو/حزيران المقبل.
يذكر أن الأولمبي السوداني، كان قد أطاح الأسبوع الماضي بنظيره الكيني،
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