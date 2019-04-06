بعد رهف القانون…هروب فتاة سعودية جديدة واعتقال زوجها وهذه التفاصيل كاملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بتغريدة لفتاة سعودية أعلنت فيها هروبها خارج المملكة بسبب تخوفها من القبض عليها على خلفية قضية مرفوعة ضدها مشيرة إلى أنها تلقت خبر اعتقال زوجها بعد أن فرت خارج المملكة.

الفتاة السعودية “ملاك الشهري” التي اشتهرت قضيتها في 2016 عقب إلقاء القبض عليها على خلفية “خلعها العباءة” والخروج للشارع بدونها، قالت في تغريدة فجرت جدلا واسعا نشرتها على حسابها بتويتر ورصدتها (وطن): “لكل من سأل عني وخايف علي أو يتمنون لي السجن، انا لست متواجدة في السعودية لحسن الحظ وإلا يبدو إنه كان سيتم إعتقالي.” وتابعة موضحة:” للأسف إن اللي خفت منه وما رضيت أرجع بسببه قاعد يصير، مع العلم أن قضية خروجي بدون عباءة قد تم إعادة فتحها من جديد وإرسال رسالة نصية لي وأنا بالخارج توجب حضوري للمحكمة”.

وأعلنت “الشهري” إلقاء القبض على زوجها، قائلة: اليوم تم اعتقال زوجي وحب حياتي أيمن الدريس وهو مترجم وناشط ثقافي، واعتقاله تزامن مع عدة اعتقالات أخرى لناشطين ثقافيين في السعودية”.وكانت شرطة الرياض في المملكة العربية السعودية، ألقت القبض على الفتاة التي تحدّت هيئة الأمر بالمعروف، عام 2016وخرجت إلى شارع التحلية دون عباءة.

وكانت الفتاة، وتدعى ملاك الشهري، كتبت تغريدة في وقت سابق، أعلنت فيها أنها ستخرج إلى الشارع دون عباءة برفقة صديق وستدخن أيضا سيجارة.

وترصدت الهيئة الفتاة، وقدمت بلاغا لاحقا للشرطة التي ألقت القبض عليها، وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص تقليد الزي الموحد في المملكة المحافظة في عاداتها وتقاليدها.

وشهدت الفترة الأخيرة حالات كثيرة مماثلة لهروب النساء في المملكة، كان آخرها قضية الشقيقتين ريم وروان اللتان فرا إلى هونج كونج وسبقتهما رهف القانون التي أثارت قضيتها الضجة الأكبر وتقيم حاليا بكندا بعد حصولها على الجنسية.