أيلا : (400) مؤسسة حكومية قد تذهب او تبقي بعد المراجعة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر إيلا، إخضاع نحو (400) مؤسسة تابعة للدولة للمراجعة، بغرض إتخاذ قرار بشأن بقائها أو ذهابها، مبيناً أن توجيه السيولة لشراء القمح أخر حل المشكلة الذي كان معلناً في بداية أبريل .
وقال إيلا في مداخلة له خلال إجتماع رئيس الجمهورية المشير البشير مع تنسيقية الحوار حسب الصيحة، إن المخزون الإستراتيجي أشترى حتى الآن مليون جوال قمح من المزارعين، موضحاً أن الإنتاج من القمح يغطي حاجة الاستهلاك بنسبة (40 -50%) .
ولفت الى أن مشكلة السيولة كانت ستحل في غضون أسبوع، إلا أنه تم توجيهها لشراء القمح في الجزيرة كما تم توجيه جزء منها لشراء الذهب لتوفير موارد النقد الأجنبي لاستيراد الوقود، علاوة على صرف الرواتب نقداً، ولفت إيلا الى أن وزارة العدل عاكفة على مراجعة الهيئات والمؤسسات الحكومية .
موضحاً أن المسيرة ماضية في إصلاح الخدمة المدنية وإزالة الأجسام الإضافية، وأكد إيلا معالجة مشكلة الخبز عبر زيادة نسبة استخلاص القمح الى (85%)، مشيراً الى أن هذا أوصد الباب أمام تهريب الدقيق أو أستخدامه لأغراض أخرى .
وأقترح مساعد رئيس الجمهورية، رئيس حزب المؤتمر الوطني المفوض أحمد هارون أن تنعقد الهيئة التنسيقية للحوار بصفة دائمة، وأن تحدد جداول لأعمالها وتنشط في دعوة الممانعين .
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