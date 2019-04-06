ترامب للكونغرس: من حقي الاطلاع على هذا التقرير ولكني لم أفعل !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه لم يقرأ تقرير المستشار الخاص، روبرت مولر، الذي يحقق في الاتصالات بين حملته الانتخابية لعام 2016 وروسيا.

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “لم أقرأ تقرير مولر حتى الآن، على الرغم من أن لدي كل الحق في القيام بذلك”.

وأردف: “أعلم فقط الاستنتاجات، وبالنسبة للاتهام الأكبر فلا يوجد تواطؤ مع روسيا”.

وطالب مسؤولون كبار في الحزب الديمقراطي في شهر مارس/آذار، بنشر كامل تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، وعدم السماح للرئيس دونالد ترامب أو معاونيه بالاطلاع عليه، بحسب موقع “فوكس” الأمريكي.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، ورئيس الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان مشترك إنه “من الملزم للمدعي العام، بيل بار، أن ينشر التقرير كاملا، وكذلك أن يقدم الوثائق المتعلقة به والنتائج التي توصل إليها إلى الكونغرس”.

وأضاف البيان أنه يجب على بار ألا “يعطي الرئيس ترامب أو محاميه أو موظفيه الحق بأي “معاينة سريعة” للنتائج والأدلة التي توصل إليها المحقق الخاص مولر، ويجب ألا يسمح أيضا للبيت الأبيض بالتدخل في القرارات حول الأجزاء التي يجب نشرها”.

وقال مسؤول كبير بوزارة العدل الأميركية إنه سيتم إعلان النتائج الرئيسية للتقرير الذي أعدها مولر لدى تسليمها للكونغرس.

وعمل مولر على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعلاقات السرية بين موسكو وفريق ترامب على مدى عامين تقريبا.

ونفت السلطات الروسية مرارا، بما في ذلك على لسان الرئيس، فلاديمير بوتين، المزاعم بالتدخل في الانتخابات ودعم ترامب خلال السابق الرئاسي، واصفة هذه المعلومات بالأكاذيب الهادفة لتأجيج الشعور المعادي لروسيا في الولايات المتحدة.