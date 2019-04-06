وزير النفط : “امدادنا امداد الندره … رزق اليوم باليوم”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف وزير النفط والغاز اسحق بشير جماع عن عزوف المستثمرين عن تشغيل محطات الخدمة البترولية بسبب فرض المحليات رسوما وصفها بالعالية على الأرض، ودعا للترغيب في الاستثمار في المحطات، مشيرا إلى وجود مواقع حيوية وكبيرة تقل فيها محطات الخدمة بشكل واضح، وقال: “شارع إفريقيا لا توجد به سوى محطتَي وقود، ووسط أم درمان تخلو من المحطات”.

واتهم اسحق في تصريح لـ(الأحداث نيوز) بعض شركات التوزيع بالتحايل خاصة في حصة التعدين علاوة على أنها لا تدفع قيمة حصتها من الوقود كاملة مما يقلل سحبها للكميات في الوقت المناسب الأمر الذي يؤدي لخلق مشكلة لأن إمداد البلاد إمداد ندرة، وأضاف: “شغالين رزق اليوم باليوم”، وأشار إلى عمل احتياطات لتوفير الوقود خلال فترة صيانة المصفاة الدورية.

في السياق، كشف اسحاق عن تخصيص (32) ألف جالون جازولين للتعدين يوميا، وأقر بوجود مشكلة في توزيع حصص الوقود في بعض الولايات. وأكد الوزير حرص النفط على وصول كميات الجازولين المخصصة لقطاع التعدين.