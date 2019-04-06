هزيمة مُذلة للأهلي المصري أمام صن داونز في ربع نهائي الابطال

الخليج 365 :

خسر الأهلي القاهري أمام ماميلودي صن داونز جنوب أفريقي بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت عصر اليوم”السبت” ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل الأهداف ثيمبا زواني وواين أريندسي وريكاردو ناسيمنتو من ضربة جزاء وجاستون سيرينو وباكاماني ماهلامبي ليودع الأهلي دوري الأبطال إكلينكياً.

يشار إلى أنّ لقاء الإياب بين الفريقين سيقام في الثالث عشر من الشهر الجاري.