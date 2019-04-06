القبض على (12) متهما بينهم حراس متورطين في سرقة محلية كسلا…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت الشرطة بولاية كسلا من القبض على (8) من بينهم (4) من طاقم حراسة مبنى محلية عطبرة وذلك بتهمة سرقة مراوح ومكيفات وألواح طاقة شمسية من محلية نهر عطبرة التابعة لمحلية حلفا الجديدة .

وذلك على خلفية نقل مبنى المحلية الواقع غرب قرية الرتاحة بمحلية نهر عطبرة، إلى مدينة حلفا الجديدة، وعقب انتقال إدارة المحلية إلى المبنى الجديد أحضرت طاقم حراسة مكون من أربعة أشخاص لحراسة المبنى القديم، وبعد مضي أيام أبلغ أحد الحراس بتعرض مبنى المحلية لسرقة مراوح ومكيفات وألواح زنك، إلى جانب ألواح طاقة شمسية .

وفور تلقي الشرطة للبلاغ باشرت في إجراءات التحري تحت إشراف المقدم حسن آدم، حيث جرت تحريات مكثفة مع الحراس الأربعة حيث لم يمض زمن وجيز حتى نجحت الشرطة في توقيف أربعة متهمين آخرين بحوزتهم المسروقات .

وأتضح من التحريات وبحسب صحيفة آخر لحظة، تورط الحراس الأربعة في حادث السرقة، وما زالت التحريات جارية لإكمال التحريات في مواجهة المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة .