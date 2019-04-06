شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شرعت مطربة جماهيرية في فتح بلاغ في مواجهة قروب نسائي على الفيس بوك بسبب نشر فيديو خاص بها على القروب .

وأشارت مصادر بحسب صحيفة السوداني إلى أن الفيديو مفبرك مما دفع المطربة للجوء للقضاء لافتة إلى أنها قامت بعمل إسكرين لكل تعليقات الأعضاء بالإضافة إلى العضوة التي قامت بنشر الفيديو الذي لا أساس له من الصحة حسب حديثها .

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كانت هذه تفاصيل خبر مطربة شهيرة تفتح بلاغ في قروب نسائي بسبب نشره هذا الفيديو… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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