وزير النفط: هناك مشكلة توزيع حقيقية للوقود ببعض الولايات

أكّد وزير النفط إسحق بشير جماع، وُجُود مُشكلة وصفها بـ”الحقيقيّة” تتعلّق بتوزيع حصص الوقود في بعض الولايات، وكشف عن تخصيص (32) ألف جالون جَازولين للتّعدين يومياً.

وقال جمّاعٍ في تصريحٍ صحفي بالبرلمان حسب صحيفة الصيحة : إنّ هُناك مُشكلة تَوزيع حقيقيّة للوقود بالولايات، مُبيِّناً أنّ بعض الولايات تقوم بتوزيع حِصَص من البنزين أقل من الحِصص المُخَصّصَة لها، بينما تقوم أُخرى بتوزيع كمياتٍ أكبر من الوقود في مُدن مُخصّص لها كميات مُحدّدة، مِمّا يُؤثِّر سلباً على حصص مناطق أُخرى، مُبيِّناً أنّ التّوزيع يقع عاتقه على الولايات وحدها، وأكّد جماع حرص وزارته لوصول كميات الجازولين المُخصّصة إلى قطاع التعدين رغم شُح المواد البترولية، لافتاً إلى أنّ الوزارة قامت بتحديد الجهة التي تسلّم البرمجة حسب الشركات العاملة في مجالات التعدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .