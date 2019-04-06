آلاف يتظاهرون أمام مبنى القيادة العامة بالخرطوم في موكب 6 أبريل

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التاريخ: 06-أبريل-2019
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تظاهر آلاف السودانيين السبت، في مسيرات منفصلة توجهت نحو مقر القيادة العامة في الخرطوم. وأطلقت الشرطة، الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. ولبى المحتجون دعوة تجمع المهنيين السودانيين لتسيير مليونية إحياءً لذكرى ثورة أبريل المجيدة التي أطاحت بجعفر نميري في العام 1985.
ورفع المحتجون شعارات تحث الجيش بالانحياز إلى صف الجماهير، ورددوا شعارات جيش واحد شعب واحد، بجانب شعاراتهم المعتادة المطالبة بإسقاط النظام والحرية.
واستبقت السلطات الموكب بنشر قوات أمنية كثيفة. وتجوب العربات المحملة بالجنود شوارع العاصمة منذ صباح السبت، فيما يبدو أنه محاولة لإفشال الموكب الذي تأمل المعارضة أن يكون حاسماً في رسم مسار جديد للحراك الذي انطلق منذ 19 ديسمبر 2018.
ورغم خضوع البلاد لحالة الطوارئ منذ 22 من شهر فبراير الماضي، إلا أن ذلك لم يقف حائلاً في وجه المواكب الاحتجاجية التي تُنظم في البلاد أسبوعياً.وكانت الشرطة قد قالت في بيان للمتحدث باسمها اللواء هاشم علي عبد الرحيم إن مضابط الشرطة سجلت وقوع إصابات وسط المواطنين وعدد من رجال الشرطة وقعت خلال تجمعات غير مشروعة بمناطق متفرقة من الخرطوم.
وبحسب الانتباهة اون لاين اعلن القبض على عدد من مثيري الشغب وتدوين بلاغات في مواجهته تحت طائلة القانون الجنائي وقانون الطوارئ، وأن المحاكم أصدرت أحكاما بالسجن والغرامة على عدد من المتهمين. وكان رئيس هيئة الأركان كمال عبد المعروف، قد أكد قبل يومين التفاف الجيش حول قياداته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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