أبريليات !!

*فاليوم هو 6 أبريل..

*وهو يوم يكرهه المايويون ؛ والسبب معلوم..

*ويكرهه – أيضاً – الإسلاميون…والسبب مجهول..

*رغم إن انتفاضة أبريل هذه هي التي أنقذت قادتهم من غضبة نميري..

*وقد كانوا يرزحون – حينها – في سجونه..

*وينتظرون عودته من أمريكا ليبت في مصيرهم…ومصير الترابي..

*ومن يغضب عليه نميري فمصيره معروف..

*ثم إنهم يزعمون أن لهم دوراً في ثورة أبريل هذه…رغم إننا لم نره..

*أو لم نر إلا تأصيلاً لاسمها…لتصير ثورة رجب..

*فإن صدق زعمهم هذا فمن المفترض أن يفرحوا باليوم هذا…ويحتفلوا به..

*ولكنهم لا يفعلون أبداً…ولا يذكرونه بالخير..

*شيء عجيب…والأكثر عجباً ميلهم إلى كل ما هو نقيض أهداف الثورة هذه..

*ميلهم إلى كل الذي دعا الشعب إلى أن يثور ضد مايو..

*ميلهم إلى القبض…والشمول…والإقصاء…والإحلال والإبدال في الخدمة المدنية..

*ثم التغطية على الفشل بكثير الكلام عن مؤامرات كونية..

*وعبارة مؤامرات كونية هذه من بنات الأفكار الحرام لأنظمة عربية تكره شعوبها..

*تكرهها حين تحاول أن تحيا…وتحبها وهي في حالة موات..

*واليوم هو السادس من أبريل..

*وهو اليوم الذي اختاره تجمع المهنيين لتسيير حشدٍ مليوني…حسب زعمه..

*استلهاماً من روح ثورة أبريل…وذكراها..

*والذي اختاره أيضاً – في تزامن مقصود – المؤتمر الوطني لحشد مسيرة حوارية..

*أي مسيرة القصد منها إدارة حوار مع المتظاهرين..

*والحوار – و يا للغرابة – مكانه الساحات…والحواري…والشوارع…و الأزقة..

*بمعنى أنه سيكون حواراً على أنغام الهراوات…والفرقعات..

*وتحت ظلال أدخنة الغاز المسيل للدموع..

*ما لم تك التجمعات مشروعةً اليوم…في نظر الناطق الرسمي..

*ومن ثم فلن نسمع عبارته المعهودة : وتم التعامل معها وفقاً للقانون..

*واليوم يصادف السادس من أبريل..

*وتجمع المهنيين يحمل في جوف ثورته بذرة فنائها…وثواره عن ذلك غافلون..

*وهي تخويف المجتمع المحافظ من حرية لا حدود لها..

*والحرية حين تلطم أسوار ثوابت ترتكز عليها ضمائر الناس تضحى أمراً مريعاً..

*ولا فرق بينها – والحال هكذا – وبين لطمات أنظمة القهر..

*وذلك ما يجعل نغمة البديل المجهول تسري بين الناس سريان ريح السموم..

*ثم تفعل فعله ذاته ؛ في القلوب…والعقول…والأفئدة..

*واليوم هو السادس من شهر أبريل..

*وعيون كثيرة – أرهقها طول الانتظار – ستطل على الشارع من أعلى الشرفات..

*شرفات أبراج عاجية…وتلتمع شبقاً إلى نهايات سعيدة..

*فإن حدثت فستطل معها – من تحت الشرفات هذه – وجوهٌ…وألسنٌ…و أجساد..

*وإلا ؛ فيا دار ما دخلك شر…وتُهجر الشرفات..

*واليوم هو 6 أبريل..

*وربما يختفي المنطق من بعد يومكم هذا…في شهركم هذا…من عامكم هذا..

*بفعل إرادة ذاتية محضة..

*إلى حين !!.