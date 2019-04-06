السيسي يدعو إلى تحرك سريع لوقف التصعيد في ليبيا

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، على ضرورة التحرك العاجل والتكاتف من المجتمع الدولي لوقف تدهور الأوضاع في ليبيا.

وأوضح السيسي أن "عامل الوقت" حاسم جدا لتقويض انتشار التنظيمات المتطرفة في ليبيا، كما أشار إلى أن مصر تدعم إعادة بناء المؤسسات الوطنية الليبية، والجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.

ويأتي هذا مع تواصل قوات الجيش الليبي تقدمها داخل طرابلس ضمن عملية عسكرية تحت اسم "طوفان الكرامة" أطلقتها، الخميس.

وسيطرت قوات الجيش على عدد من المناطق غربي وجنوبي العاصمة طرابلس، من بينها الزهراء والساعدية وعين زارة، في وقت تواصل فيه القوات عمليتها العسكرية لتحرير المدينة من الميليشيات.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن مساء الجمعة، السيطرة على مطار طرابلس الدولي بالكامل وعدد من المناطق الاستراتيجية داخل المدينة.

