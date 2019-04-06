ونفذت قوات الجيش اليمني عملية هجومية واسعة في الميسرة من جبال البياض الاستراتيجية انتهت باستعادة السيطرة على جبل الغنيمي، وفق ما أورد موقع "سبتمبر نت"، اليوم السبت.
وساندت مقاتلات التحالف العربي قوات الجيش بعدد من الغارات الجوية مستهدفة تجمعات وتعزيزات الميليشيا الانقلابية القادمة إلى مناطق المواجهات.
ولا تزال المعارك على أشدها وتحقق قوات الجيش اليمني خلالها تقدمات متسارعة فيما تتكبد الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران عشرات القتلى والجرحى، إضافةً إلى تدمير عدد من الأسلحة والآليات القتالية.
وتخوض قوات الجيش اليمني بمساندة من مقاتلات الجو التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية ضمن عملية واسعة أطلقت مؤخراً لتحرير ما تبقى من مناطق مديرية نهم والخاضعة لسيطرة الميليشيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يحرر جبل الغنيمي بإسناد من طائرات التحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.