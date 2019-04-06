عقد قمة إيرانية روسية أذربيجانية في أغسطس

قال وزير خارجية جمهورية أذربيجان إلمار محمدياروف إن رؤساء بلاده وإيران وروسيا يخططون لعقد جولة أخرى من المحادثات في روسيا في أغسطس ، وتحدث إلى الصحفيين على هامش اجتماع لمجلس وزراء الخارجية من كومنولث الدول المستقلة في موسكو يوم الجمعة ، قال محمدوف أن بلاده تلقت دعوة لحضور القمة الثلاثية ، المقرر عقدها في منتصف أغسطس.

وفي أغسطس 2016 ، عقد الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الروسي والأذربيجاني فلاديمير بوتين وإلهام علييف أول قمة ثلاثية في عاصمة أذربيجان.

وناقشوا سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والاتصالات والنقل والعبور.

كما تبادل الرؤساء الثلاثة وجهات النظر حول القضايا البيئية ومكافحة الإرهاب.