عقد قمة إيرانية روسية أذربيجانية في أغسطس

وفي أغسطس 2016 ، عقد الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الروسي والأذربيجاني فلاديمير بوتين وإلهام علييف أول قمة ثلاثية في عاصمة أذربيجان.
وناقشوا سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والاتصالات والنقل والعبور.
كما تبادل الرؤساء الثلاثة وجهات النظر حول القضايا البيئية ومكافحة الإرهاب.
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