محتجو "السترات الصفراء" يتظاهرون بفرنسا للسبت الـ21 ويطالبون برحيل ماكرون

تظاهر المئات من حركة "السترات الصفراء" الفرنسية مجددا اليوم (السبت) للأسبوع 21 على التوالي، وطالبوا برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون.

وردد المحتجون هتافات مناهضة للحكومة الفرنسية، ورفعوا شعارات ركزت على المستوى المعيشي والمطالبة بنظام ضريبي عادل في فرنسا.

يذكر أن مظاهرات "السترات الصفراء" بفرنسا، بدأت في 17 نوفمبر 2018، احتجاجا على ارتفاع سعر الوقود، وأخذت تزداد قوتها بسرعة مع ضم أجندة المحتجين أهم المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد.

وكانت السلطات الفرنسية قد شددت إجراءاتها ضد نشطاء حركة "السترات الصفراء" إذ قامت باعتقال العشرات منهم بتهم استخدام العنف، وتنظيم مسيرات حاشدة دون الحصول على ترخيص، مما أدى إلى صدور أحكام ضدهم تتراوح بين السجن والغرامة.