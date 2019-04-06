مئات الآلاف يحيطون بقيادات الجيش بالخرطوم يطالبون بتنحي البشير

احتشد مئات الآلاف من السودانيين اليوم السبت امام المقر الرئيس للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية؛ في اضخم تظاهرة تشهدها العاصمة الخرطوم منذ وصول الرئيس السوداني؛ عمر البشير الى السلطة بانقلاب عسكري في العام ١٩٨٩.

وطوقت الحشود التي تقاطرت من كل صوب وحدب القيادة من كافة الجهات تماما؛ فيما اصطف المئات من قوات الجيش تشكل طوقا لحماية المتظاهرين.

ورصد (اخبار الخليج 365) بداية التظاهرة التي وصلت الى الى القيادة العامة؛ ولَم يتجاوز عددهم المئات؛ وحاولت قوات الأمن تفريق التظاهرة بالقوة لو لا تدخل قوات الجيش ومنعها من الاقتراب من المتظاهرين.

وأستمر تدفق المتظاهرين من الأحياء للوصول الى القيادة رغم محاولات قوات الأمن والشرطة منعهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

وهتف الآلاف بشعارات؛ جيش واحد شعب واحد؛ وهتافات تطالب برحيل الرئيس عمر البشير.