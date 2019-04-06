تملل بالاتحادي من تصريحات بلال

بر الحزب الاتحادي الديمقراطي عن امتعاضه من تصريحات الأمين العام المكلف، دكتور أحمد بلال عثمان، والتي هاجم فيها تجمع المهنيين وقوى اليسار الوطني، وقالت مصادر – مطلعة – بالحزب، إن هناك تململاً في وسط قيادات الحزب، وعدم رضا عن تصريحات بلال.

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وفي ذات السياق طالبت قوى شبابية بالحزب أحمد بلال بالالتزام بموقف الحزب، وقال بيان داخلي صادر عن شباب الاتحادي بحسب صحيفة الجريدة، إن موقف الحزب سطره في مبادرته التي طالب فيها بحل الاتحادات والنقابات والصناديق ذات الصبغة الحزب، وايقاف التمكين، وحل البرلمان، واتخاذ قرارات قوية فيما يلي مكافحة الفساد ومعالجة الأزمة الاقتصادية، وأكد شباب الاتحادي تمسكهم بعقد المؤتمر العام للحزب، في (يونيو) المقبل.

وتابع البيان، إن عدم التزام المؤتمر الوطني والمواثيق والعهود، والعمل على إزالة أسباب الاحتقان والأزمة، يجعل من خيار الحوار غير ذي معنى، وحينها يتوجب على الحزب اعلان مغادرته للحكومة صراحه، وانتهاجه وسائل أخرى سلمية مجربة، لتحقيق المطالب الوطنية وانقاذ البلاد مما هي فيه، وأشار البيان إلى أن هناك شباب مشاركون في الاحتجات الشعبية بصفاتهم الشخصية، بسبب عدم رضاءهم وقناعتهم بموقف الحزب وقيادته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .