أمير الدبابين يطالب الحكومة بفتح الميادين للمحتجين وتقديم الوجبات والمياه لهم

التاريخ: 06-أبريل-2019
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دعا أمير الدبابين (السابق) وقائد منصة (سائحون) الناجي عبدالله في خطبة الجمعة بمسجد جامعة الخرطوم دعا الحكومة لفتح الميادين للمحتجين ، وتجهيز المياه والوجبات لهم من حر مال هذا الشعب ، لأنهم يمارسون حقهم في التعبير ، وأضاف : يجب أن يحمي كل صاحب حق طالما أنه يمارسه بمسئولية تحفظ حق الآخرين وحق البلد.
وفي السياق ذاته دعا عبدالله بحسب صحيفة الجريدة القوى السياسية والحكومة الجلوس الى تسوية سياسية تخرج البلاد من أزمتها دون مزايدة من أحد ، وقال الوطن أكبر من أن يدعيه أحد أو يديره تجمع أو تحتكره جماعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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