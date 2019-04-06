"وطن واحد".. نداء من الشعب السوداني للجيش (تقرير)

في محاولة لاستعطاف قادة الشعب تجاه التظاهرات، تظاهر آلاف السودانيين، السبت، في مسيرات منفصلة توجهت نحو مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم.

وأطلقت الشرطة السودانية، السبت، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ضد الرئيس السوداني، عمر البشير، بشارع النيل بالعاصمة السودانية، كما اعتقلت قوات الشرطة عشرات من المحتجين في وسط العاصمة.

ومن جانبها قامت قوات الجيش بحماية الشرطة من ضرب المتظاهرين، الذين وصلوا لمقر القيادة للمطالبة بإسقاط النظام.

كما تسابق قادة القوى المعارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على حث مناصريهم والشعب السوداني عموما على المشاركة في التظاهرة المليونية للمطالبة بإسقاط النظام.

وكثف نشطاء وقوى المجتمع المدني الدعوات للتظاهرة المليونية بإبتكار وسائل مختلفة بينها الكتابة على جدران المنازل وبالطرقات الرئيسيّة ، فضلا عن تعليق بوسترات صغيرة على مداخل المؤسسات المختلفة.

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ونشر تجمع المهنيين السوداني، وهو التجمع الذي يُعتقد أنه قاد المظاهرات في السودان خلال الأشهر الماضية، فيديو يظهر حشودا غفيرة أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم، فيما يعرف بـ"موكب 6 أبريل".

وقال التجمع في التغريدة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مواكب السودان الوطن الواحد... وصول جموع هادرة من الجماهير الثائرة إلى القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، ومازالت الحشود تتوافد".

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمظاهرات وصفوها بـ"المليونية" أمام مقر القوات المسلحة، أظهر بعضها نزول عدد من آليات الجيش إلى أماكن احتشاد المتظاهرين، في مشهد رأى البعض أنه يمثل وقوف الجيش إلى جانب الاحتجاجات.

وفي مسيرة أخرى خرجت في مدني (وسط البلاد)، وصل المتظاهرون كذلك إلى مبنى الجيش في المدينة، بحسب شهود.

وهتف المتظاهرون "سلام، عدالة، حرية" لدى سيرهم في أنحاء الخرطوم ووصولهم إلى مقر الجيش في العاصمة حيث مبنى وزارة الدفاع، بسحب الشهود.