الأهلى المصري يقدم أسوء أشواطه.. ويتأخر بهدفين في ربع نهائي أفريقيا

وأهدر صن داونز فرصة خطيرة لتسجيل الهدف الثالث أعقبها رد من جونيور أجاي الذي سدد كرة بجوار القائم فى الدقيقة 29.
أنحصر اللعب فى الـ5 دقائق الأخيرة فى منتصف الملعب وكاد عمرو السولية أن يحرز الهدف الأول فى الدقيقة 44 من عمر اللقاء بعد تلقيه عرضية متقنة من الجبهة اليمني، ليطلق بعدها بدقائق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول.
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