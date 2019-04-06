إيطاليا تطلب من "حفتر" أن يوقف تقدمه في طرابلس

وحسبما أوردت "رويترز"، أضاف إنزو "ميلانيزي"، للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول السبع في غرب فرنسا: "لقد حددنا بوضوح موقفنا".
وأوضح: "نأمل بشدة أن يأخذها في الاعتبار. إذا لم يحدث هذا، فسوف نرى ما الذي يمكن عمله".
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