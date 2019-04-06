مقتل 3 عسكريين إيرانيين جراء انفجار بطارية غواصة جنوبي البلاد

قالت قتاة روسيا اليوم، منذ قليل، إن 3 عسكريين إيرانيين لقوا مصرعهم جراء انفجار بطارية غواصة في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

وأضاف القناة، أن الانفجار وقع في "مركز الشهيد درويشي للصناعات البحرية" التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة بندرعباس.

