إيسكو وبنزيما فى تشكيل الريال ضد إيبار فى الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد أمام إيبار جاء كالتالى، نافاس فى حراسة المرمى، أودريوزولا، ناتشو، فاران، ريجيليون، فالفيردى، مودريتش، إيسكو، أسينسيو، كريم بنزيما، وجاريث بيل، وعلى مقاعد البدلاء، لوكا، فاييخو، كروس، كاسيميرو، فاسكيز، ابراهيم، وسيبايوس.
ويسعى ريال مدريد للعودة إلى سكة الانتصارات مجددا، وذلك بعد الخسارة فى مباراته الأخيرة أمام فالنسيا بنتيجة 2-1 وهى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الميستايا"، فى الجولة الثلاثين من الليجا.
ويفتقد ريال مدريد فى مباراة اليوم لنجمه البرازيلى مارسيلو ظهير أيسر الفريق بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على البطاقة الخامسة أمام فالنسيا فى المباراة الماضية، كما يفتقد الملكى لحارسه البلجيكى تيبو كورتوا للإصابة ولاعب الوسط ماركوس يورينتى للإصابة أيضا.
يدخل ريال مدريد المباراة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذى يحتل المركز الثانى حاليا، حيث خاض الملكى 30 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 18 مباراة، وتعادل فى ثلاث، وتلقى 9 هزائم.
فى المقابل يحتل إيبار المركز الـ11 فى جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، حيث خاض الفريق 30 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز فى 9 مباريات وخسر مثلهم، وتعادل فى 12 لقاء.
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