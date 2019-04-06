طائرة أمريكية تجري استطلاعا في شبه جزيرة القرم

وذكر موقع Plane Radar أن الطائرة التي تحمل رقم 168852 هي طائرة مخصصة للدوريات البحرية الأمريكية وجزء من سرب الدوريات السادس والعشرين، ومقرها في فلوريدا.
وفي خريف 2018 قامت طائرة من طراز بوينغ "بي — 8 إيه بوسايدون" برحلة استطلاعية في مضيق كيرتش وشبه جزيرة القرم.
وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة اقتربت من ساحل شبه الجزيرة على مسافة 31 كيلومترا.
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