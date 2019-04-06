مقتل 30 حوثيًا في إطلاق فاشل لصاروخ باليستي بصنعاء

أكدت مصادر لقناة "العربية" مقتل 30 حوثيًا في عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي جنوب صنعاء. ووقعت العملية الفاشلة في ضاحية "حِزيَز" جنوب صنعاء. وأوضحت المصادر أن الصاروخ انفجر قبل إطلاقه بثوان. وقالت المصادر إن هذه ثاني عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي من منصلة تخفيها الميليشيات في الضاحية الجنوبية لمدينة صنعاء.



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