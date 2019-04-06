الجيش الليبي يفرض حظرا جويا على غرب البلاد

وأكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الليبي اللواء محمد المنفور أنه سيجري استهداف أي طائرة حربية معادية، كما سيتم قصف المطار التي أقلعت منه الطائرة، بحسب بيان.
يأتي ذلك فيما تواصل قوات الجيش الليبي تقدمها داخل طرابلس ضمن عملية عسكرية تحت اسم "طوفان الكرامة" واسعة أطلقتها، الخميس.
وسيطرت قوات الجيش على عدد من المناطق غربي وجنوبي العاصمة طرابلس، من بينها الزهراء والساعدية وعين زارة، في وقت تواصل فيه القوات عمليتها العسكرية لتحرير المدينة من الميليشيات.
وقالت مصادر لسكاي نيوز عربية إن قوات الجيش سيطرت على جسر الزهراء ومنطقة الساعدية غربي العاصمة، كما تمكنت من دخول أحياء عين زارة جنوبي المدينة.
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