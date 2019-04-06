شاهد| كيف أحاط المتظاهرين مقر القيادة العامة للجيش بالسودان (صور)

احاط عشرات الآلاف من المتظاهرين بمقر القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة السودانية؛ ولايزال الآلاف يتدفقون في الشوارع في اتجاه العاصمة الخرطوم. وهتف المحتجين بشعارات تطالب باسقاط النظام الرئيس السوداني؛ عمر البشير.



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