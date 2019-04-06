أسطورة ليفربول: هدف محمد صلاح ضد ساوثهامبتون الأهم فى مسيرته

أكد روبى فاولر أسطورة نادى ليفربول أن هدف محمد صلاح فى شباك ساوثهامبتون هو الأهم فى مسيرة النجم المصرى مع الفريق الذى انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالي.

وقال روبي فاولر، فى تصريحات للموقع الرسمي لمسابقة الدوري الإنجليزي، إن هدف محمد صلاح فى شباك ساوثهامبتون حافظ على حلم ليفربول فى التتويج بلقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم.

وسجل محمد صلاح هدفاً رائعاً فى فوز ليفربول على ساوثهامبتون بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "سانت ميريز"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، ليكسر صيامه عن التهديف الذى استمر 6 مباريات متتالية، ويصبح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يسجل 50 هدفاً ببطولة "البريميرليج".

وأنعش محمد صلاح آماله فى الحصول على لقب هداف الدورى الإنجليزى للموسم الثانى على التوالى، بعدما رفع رصيده من الأهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" إلى 18 هدفاً، خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق هدف وحيد، فى حين نجح فى فض الشراكة مع هارى كين قائد توتنهام وأوباميانج لاعب أرسنال، وساديو مانى جناح ليفربول.

وبهذه النتيجة، اعتلى ليفربول صدارة الدورى برصيد 82 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتى الذى يملك مباراة مؤجلة، أما ساوثهامبتون فتجمد رصيده عند 33 نقطة فى المركز 16.