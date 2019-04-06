إستجابة واسعة لموكب 6 أبريل وتسليم الجيش مذكرة تطالب بتنحي البشير “وينو الكجر الجيش ظهر”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: إستجابة واسعة لدعوة تجمع المهنيين للخروج يوم 6 أبريل وتسليم الجيش مذكرة تطالب بتنحي الرئيس البشير، إستطاعت حشود كبيرة من المتظاهرين بالوصول لبوابات قيادة الجيش السوداني وإلتحموا مع جنود وسيارات الجيش (شعب واحد، جيش واحد) وأيضاً هتفوا (وينو الكجر الجيش ظهر). وطالب المتظاهرون بتنحي البشير الذي وصل للسلطة في السودان عبر إنقلاب عسكري يوم 30 يونيو 1989م.وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم نهار السبت 6 أبريل 2019 تظاهرات ضخمة إتجهت نحو القيادة العامة للجيش السوداني ووصف شهود عيان أن المواكب التي خرجت السبت تعتبر الأكبر منذ بدء الإحتجاجات في 19 ديسمبر 2018.وتقوم الشرطة بمحاولات لتفريغ المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع. وقال شهود عيان أن (سيارات الجيش تسعف المختنقين بالبمبان)، وكذلك (متظاهرون يعتلون سيارات الجيش ويهتفون جيش واحد شعب واحد). المادة السابقة استعدادات بمشروع الجزيرة للموسم الزراعى الجديد المقالة القادمة إدراج الصمغ العربى ببرامج شراكة مع أوربا

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