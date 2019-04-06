د. عصام أحمد البشير يدعو إلى ضرورة انتهاج الحوار لأجل مُخاطبة قضايا الوطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دَعَا إمام وخطيب مسجد النور د. عصام أحمد البشير إلى ضرورة انتهاج الحوار لأجل مُخاطبة قضايا الوطن باعتباره الخيار الأنجع والأفضل لمُواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، وقال في خطبة الجمعة أمس: نسعى جميعاً لأن يكون هذا الوطن يسع الجميع على مُختلف مذاهبهم وأفكارهم وقضاياهم، وأن نجعل حوارنا بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن، سَبيلاً لحل قضايانا، وأَضَافَ: نحن نَستعرض المواقف المُشرفة لأهل الإسلام في شهر شعبان، نتذكّر حادثة تحويل القبلة، مُشيراً إلى استيلاء الصليبيين للمقدس في سنة 492 هجرية.