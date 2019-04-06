- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دَعَا إمام وخطيب مسجد النور د. عصام أحمد البشير إلى ضرورة انتهاج الحوار لأجل مُخاطبة قضايا الوطن باعتباره الخيار الأنجع والأفضل لمُواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، وقال في خطبة الجمعة أمس: نسعى جميعاً لأن يكون هذا الوطن يسع الجميع على مُختلف مذاهبهم وأفكارهم وقضاياهم، وأن نجعل حوارنا بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن، سَبيلاً لحل قضايانا، وأَضَافَ: نحن نَستعرض المواقف المُشرفة لأهل الإسلام في شهر شعبان، نتذكّر حادثة تحويل القبلة، مُشيراً إلى استيلاء الصليبيين للمقدس في سنة 492 هجرية.
كانت هذه تفاصيل خبر د. عصام أحمد البشير يدعو إلى ضرورة انتهاج الحوار لأجل مُخاطبة قضايا الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.