المطرب طه سليمان يطل عبر موسم جديد من (إستديو 5).!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يطل الفنان طه سليمان على مشاهدي قناة النيل الأزرق في رمضان من خلال برنامج (إستديو 5) الذي تقدمه القناة كسهرة يومياً على الشاشة الزرقاء. وقال عبدالمنعم المهل المشرف على إعداد البرنامج إنهم حريصون على تقديم نسخة متميزة من إستديو 5 هذا العام تضيف مزيداً من النجاحات للبرنامج الذي حصد عدداً من الجوائز، وقال إن هناك مفاجآت ستعلن في حينها.

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