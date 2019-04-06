تظاهرات السودان تلتحم مع الجيش والهتافات “وينو الكجر الجيش ظهر”

التاريخ: 06-أبريل-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة إستجابة واسعة لدعوة تجمع المهنيين للخروج يوم 6 أبريل وتسليم الجيش مذكرة تطالب بتنحي الرئيس البشير، إستطاعت حشود كبيرة من المتظاهرين بالوصول لبوابات قيادة الجيش السوداني وإلتحموا مع جنود وسيارات الجيش (شعب واحد، جيش واحد) وأيضاً هتفوا (وينو الكجر الجيش ظهر). Advertisements وطالب المتظاهرين بتنحي البشير الذي وصل للسلطة في السودان عبر إنقلاب عسكري يوم 30 يونيو 1989م.وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم نهار السبت 6 أبريل 2019 تظاهرات ضخمة إتجهت نحو القيادة العامة للجيش السوداني ووصف شهود عيان أن المواكب التي خرجت السبت تعتبر الأكبر منذ بدء الإحتجاجات في 19 ديسمبر 2018.وتقوم الشرطة بمحواولات لتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع. وقال شهود عيان أن (سيارات الجيش تسعف المختنقين بالبمبان)، وكذلك (متظاهرون يعتلون سيارات الجيش ويهتفون جيش واحد شعب واحد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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